SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Mourinho'dan skandal 'hain' çıkışı... Fenerbahçe'ye de gittim: Hain miyim!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Mourinho'dan skandal 'hain' çıkışı... Fenerbahçe'ye de gittim: Hain miyim!

Benfica ve Porto arasındaki lig maçı 2-2 berabere biterken Jose Mourinho kırmızı kart görmüştü. Portekizli çalıştırıcı, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Mourinho'dan skandal 'hain' çıkışı... Fenerbahçe'ye de gittim: Hain miyim!

Portekiz Ligi'nde haftanın maçında Benfica ve Porto 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Porto 66 puanla liderliğini sürdürdü. Benfica ise 59 puana çıktı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

#2
Foto - Mourinho'dan skandal 'hain' çıkışı... Fenerbahçe'ye de gittim: Hain miyim!

Tecrübeli çalıştırıcı, "Kırmızı kart görmeme neden olan olayda, Porto yedek kulübesinden atılan kişi Lucho Gonzalez tünelde bana 50 kez 'hain' dedi. Neyin haini? Bana açıklasın... Zamanında Porto'daydım, Porto'ya ruhumu verdim.

#3
Foto - Mourinho'dan skandal 'hain' çıkışı... Fenerbahçe'ye de gittim: Hain miyim!

Chelsea'ye, Inter'e, Real Madrid'e, Fenerbahçe'ye gittim. Dünyayı dolaştım ve her gün ruhumu, hayatımı verdim" dedi.

#4
Foto - Mourinho'dan skandal 'hain' çıkışı... Fenerbahçe'ye de gittim: Hain miyim!

Jose Mourinho, "Bunun adı profesyonelliktir. Lucho Marsilya'ya gittiğinde hain miydi? Bana kabul edebileceğim bir şekilde hakaret edebilirdi! Ama bence bu, çok değer verdiğim profesyonelliğime bir saldırıydı" ifadelerini de kullandı. Hatırlanacağı üzere Mourinho'nun Fenerbahçe dönemi de çok tartışmalıydı...

