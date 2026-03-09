  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye gelecekti oysa ki... Olmayınca olmuyor işte... Hauge treni kaçtı!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Türkiye'ye gelecekti oysa ki... Olmayınca olmuyor işte... Hauge treni kaçtı!

Trabzonspor, Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge konusunda çeşitli çalışmalar yapmıştı. Ancak asıl fırsat bu sezonun başında kaçtı.

Foto - Türkiye'ye gelecekti oysa ki... Olmayınca olmuyor işte... Hauge treni kaçtı!

Trabzonspor, devre arasında yıldız bir kanat için çok uğraşmıştı. Fakat istenilen sonuç elde edilemedi. Bordo-Mavililer'in nabız yokladığı isimlerden biri de Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge'ydi... Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir performans sergileyen Norveçli futbolcu, takımında kaldı.

Foto - Türkiye'ye gelecekti oysa ki... Olmayınca olmuyor işte... Hauge treni kaçtı!

Ancak asıl fırsat, 2025 yazında kaçtı... O dönemde Jens Petter Hauge'nin satılma ihtimali bulunuyordu. Bodo'ya 10 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelseydi iş bitebilirdi. Şu anda birçok Avrupa ekibinin istediği 1.84 boyundaki futbolcunun değeri çok farklı yerlere gitti.

Foto - Türkiye'ye gelecekti oysa ki... Olmayınca olmuyor işte... Hauge treni kaçtı!

Bodo bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde peri masalına imza atarken Jens Petter Hauge 10 maçta 6 gol ve 1 asist üretti! 26 yaşındaki futbolcunun 31 Aralık 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Bodo Yönetimi, 2026 yazında gelecek teklifleri sabırsızlıkla bekliyor.

