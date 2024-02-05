Bakan Yumaklı: Depremzedelere 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

“Asrın felaketi” olarak adlandırılan büyük yıkıma rağmen bölge insanının zor şartlar altında üretime devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, “Bizler de üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli her türlü desteği vererek çiftçilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin her zaman yanında

Yumaklı, çalışmalar kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde üreticilerin mağdur olmaması için tarımsal desteklemeler başta olmak üzere birçok konuda uygulama ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 2023 üretim yılı için ürün değişikliği başvuru süresi uzatılarak, deprem bölgesindeki çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanmalarında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçildi. Afet Bölgesi ilan edilen illerimizde ve diğer illerimizde üreticilerin zamanında müracaat yapamayacağı, gecikmeler olabileceği öngörülerek birçok projede destekleme ve hibe başvuru süreleri uzatıldı. Yine deprem afetinden etkilenen illerimizde mazot gübre desteği kapsamında ayni olarak yapılması gereken ödemenin nakdi olarak yapılması suretiyle çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yönelik harcama kolaylığı sağlandı. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki çiftçilerimize toplam 2 milyar 900 milyon lira mazot gübre destekleme ödemesi yapıldı.” Depremden etkilenen 11 ilde hayvanları telef olan ve tarım sigortası yaptıran üreticilere, devlet destekli TARSİM kapsamında 37 milyon lira hasar tazminatı ödendiğine işaret eden Yumaklı, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 127 milyon lira kaynak tahsis edildiğini aktardı.

“Bedelsiz hayvan dağıtımını tamamladık”

Bitkisel üretimin kesintisiz devam etmesi adına gübre üreticisi firmalarla irtibata geçtiklerini, ilave gübre taleplerinin ivedilikle karşılanması amacıyla koordinasyon sürecini yürüttüklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘depremde hayvanları telef olan vatandaşlarımızın bütün kayıpları birebir karşılanacak’ talimatları doğrultusunda, depremden etkilenen illerimizde, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan gibi hayvanları telef olan yetiştiricilerimize bu kayıplarının yerine bedelsiz hayvan dağıtımını tamamladık. Bu kapsamda, toplam 909 milyon lira maliyetli, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak yetiştiricilerimize teslim ettik. Ayrıca deprem bölgesindeki 10 bin 328 arıcımıza 5 bin 358 ton besleme şekerini bedelsiz dağıttık. Depremden etkilenen illerimizde yetiştiricilerimize 1 milyar 372 milyon lira yem desteği ödendi.”

Bundan sonra da sürecek

Yumaklı, proje başına 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe verilen Kırsalda Uzman Eller Projesi kapsamında da 233 adet projeye 57.3 milyon lira hibe verildiğinin altını çizdi. Yumaklı, “Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden bugüne kadar, afet bölgesindeki çiftçilerimize toplam 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı. Tarımsal üretimde ülkemizin can damarı olan bu illerimize üretimin aksamadan devamı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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