  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralı var!

Rus ordusu Ukrayna'nın Kursk saldırısı ve ilerleyişine karşı Kursk'a yeniden asker sevk ediyor

Husilerden Yunanistan'a şok! Petrol tankerini vurdular

Hizbullah İsrail’i vuruyor! Anladığı dilden cevap verildi

İsrailli yetkiliden alçak çağrı: Nükleer başlıklı balistik füze kullanalım

Kaçakçılık tamam, sırada yalancılık var… CHP’li İBB’nin mumu yatsıya kadar yandı

Ekrem'in korumaları bir engelliye dehşeti yaşattı! Sadece iş istiyordu

Dünya Sağlık Örgütü'nden Maymun Çiçeği açıklaması! 'Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı' geliştirildi

'Maliye Bakanı Şimşek istifa etti borsa çöktü' diyen Cemal Enginyurt’un borsa manipülasyonundan ceza aldığı ortaya çıktı

Bakan Şimşek'ten istifa açıklaması
Ekonomi Bakan Yumaklı çiftçilere müjdeyi verdi
Ekonomi

Bakan Yumaklı çiftçilere müjdeyi verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:18:00 - 2024-08-24 10:19:48
Bakan Yumaklı çiftçilere müjdeyi verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek' dedi.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

""2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" Resmî Gazete'de yayımlandı. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun.

Çiftçilerimizin 2024 yılındaki üretimleri için vereceğimiz bu destekler, Bitkisel Üretim Planlaması öncesinde eski modele göre açıkladığımız son destek kararımızdır.

Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek. Çiftçilerimizin 2025 yılındaki üretimlerini kapsayacak desteklerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Çiftçilerimize bereketli bir üretim dönemi diliyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasan

satamadığınız ürünler için özel dökme alanları yapacaklarmış
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23