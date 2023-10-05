Bakan Yumaklı açıkladı! Türkşeker'in şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
Tarım ve Orman Bakarı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına bin 855 lira olarak açıkladı.
Tarım ve Orman Bakarı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten şeker pancarı alım fiyatının ton başına tamamlama primi dahil bin 855 lira olduğunu bildirdi.
Bakan Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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