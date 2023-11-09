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Gündem Bakan Yerlikaya Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısını açıkladı
Gündem

Bakan Yerlikaya Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 02:59:00 -
Bakan Yerlikaya Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısının 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısının da 156 bin 987 olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kimyasal silah kullanımı ile ilgili, "Bu iftiraların kaynağı bölücü terör örgütüdür, PKK'dır. Bu iftiralara geçmişte gerekli cevaplar verilmiştir. Kahraman Türk Ordusu, tarih boyunca nasıl yüksek bir karaktere sahip olduğunu savaş dönemlerinde daha birçok kez dosta düşmana göstermiştir" dedi.

Aysel Tuğluk sorusuna cevap verdi

Aysel Tuğluk sorusu üzerine konuşan Bakan Yerlikaya, "Aysel Tuğluk, terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alınmak üzere adresinden davet edilmiştir. Davet üzerine yakınlarının refakatinde, hastalığı göz önünde bulundurularak kelepçe takılmadan mahkemede ifade verilmesi sağlanmış, ilgili mahkemece serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, kolluk kuvvetleri içerisinde suçtan dolayı ihraç edilen personel sayısını; 2017'den 2023'e polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda meslekten ihraç sayısını 6 bin 591, devlet memurluğundan ihraç sayısını 2 bin 528, toplam ihraç sayısını ise 9 bin 119 olarak açıkladı.

Sınır dışı edilen Afganistan uyruklu vatandaşlarla ilgili gelen sorulara ilişkin konuşan Bakan Yerlikaya, "2023 yılı ilk 10 ay içerisinde Afganistan'a düzenlenen özel uçak seferleriyle 14 bin 386 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 348 olmak üzere toplam 28 bin 734 Afganistan vatandaşının ülkesine dönmesi sağlandı. Önümüzdeki hafta 9 uçuşla, 1788 Afgan vatandaşı daha gönderilecek" diye konuştu.

Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı açıklandı

Suriyelilere sağlanan sağlık hizmetleri ile ilgili gelen soru ve eleştirileri yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizde bulunan Suriyelilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Türkiye'de hizmet alabilmek için geçici koruma kimlik belgesi olmalıdır. Bu kişiler dışında olan yabancılar, sağlık hizmetleri de dahil hiçbir kamu hizmetinden faydalanamamaktadır. Geçici koruma altında olan Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocukları geçici koruma altındadır. Kesinlikle vatandaşlığa alınmamıştır. 2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987" dedi.
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51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, 2023 yılı itibarıyla ülke genelinde 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirterek, "Bununla ilgili bir hazırlığımız var. Yakın zaman içerisinde önerimiz ile birlikte geleceğiz. Süreci olabildiğince hızlı ilerletmek en büyük arzumuz" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından, İçişleri Bakanlığı'nın 2024 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.

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