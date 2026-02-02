Bakan Yerlikaya müjdeyi sosyal medyadan verdi: Yerli helikopter Gökbey filosu genişliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen genel maksat helikopteri GÖKBEY’in 5’incisinin Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine katıldığını açıkladı. Türkiye’nin gökyüzündeki milli gücü, yeni teslimatla birlikte operasyonel kabiliyetini bir adım daha ileri taşıdı.

Türk havacılık tarihinin en önemli projelerinden biri olan T625 GÖKBEY, sahada etkisini artırıyor. İlk seri üretim teslimatı 29 Ekim 2024’te gerçekleştirilen helikopterin beşinci adedi, bugün itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde hizmete başladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopteri GÖKBEY’in teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki filo her geçen gün güçlenirken Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5’inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz.

YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Türkiye’nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri olan T625 GÖKBEY, en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde görev yapabilme kabiliyetine sahip.

GÖKBEY’in envanterdeki sayısının artmasıyla birlikte, Türk güvenlik güçlerinin arama-kurtarma, personel taşıma ve tıbbi tahliye gibi operasyonel kabiliyetlerinin daha da artırılması hedefleniyor.