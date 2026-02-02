AKOM İstanbul için saat verdi! Buz gibi hava ve kar kapıda

Balkanlar'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası Trakya üzerinden yurda girdi. Birçok bölgede kuvvetli sağanaklar ve kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine gerilediği belirtildi. Gece etkisini azaltması öngörülen yağışların sabahtan itibaren yeniden etkili olmaya başlamasının beklendiği ifade edildi.

5 İLÇEDE KAR BEKLENİYOR

Açıklamada kar uyarısı da yapıldı: “Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.”

RÜZGAR, FIRTINAYA DÖNECEK

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre eseceği, gece saatlerine kadar ise yer yer kuvvetli sağanak geçişler beklendiği aktarılan açıklamada, gece etkisini azaltması öngörülen yağışların sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olmaya başlamasının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Trakya, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceği öngörülüyor.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.

54 İLE UYARI

İzmir ve Aydın için turuncu kod yayınlayan MGM'nin sarı kodla kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptığı iller şöyle:

Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce.

Tahminlere göre yağışlar yurt genelinde bugün ve yarın devam edecek. Çarşamba günü ise sadece Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı var. Diğer bölgelerde ise genellikle havanın açık olması bekleniyor. Perşembe günü batı illerinde etkisini gösterecek yeni yağışlı hava sistemi cuma tüm yurdu etkisi altına alacak.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli -1/0 derece.

- İstanbul 6/10 derece.

- Denizli 9/15 derece.

- İzmir 11/15 derece.

- Adana 12/16 derece.

- Ankara 8/13 derece.

- Samsun 8/18 derece.

- Erzurum 0/4 derece.

- Malatya 5/11 derece.

- Kars -4/3 derece

- Diyarbakır 8/15 derece.

- Gaziantep 9/16 derece.