SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin 6. Fransız yıldızı oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, kulüp tarihinin 6. Fransız futbolcusu olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, 4. transferini Sidiki Cherif ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı. Angers altyapısından yetişen Fransız oyuncu, profesyonel kariyerine de yine aynı takımla 2023 yılında başladı. Siyah-beyazlı ekiple 2023-2024 sezonunda Ligue 2'de mücadele eden Cherif, takımının 1 yıllık aranın ardından yükseldiği Ligue 1'de 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta görev yaptı. Cherif, 2025-2026 sezonu itibarıyla takımın değişmez isimlerinden oldu. 19 yaşındaki forvet, ligde 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. Santrfor ve sol kanat oynayan Cherif, 2025-2026 sezonu 2. yarısından itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Sarı-lacivertlilerin 6. Fransızı

Sidiki Cherif, Fenerbahçe'nin 6. Fransız futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Nicolas Anelka, 2005 yılında imza attığı sarı-lacivertlilerde ilk Fransız futbolcu oldu. Bu tarihten 11 yıl sonra ise ara transfer döneminde 2 Fransız kadroya dahil oldu. Kanarya, ocak ayında Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Fransız futbolcular şöyle:

"Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi."

