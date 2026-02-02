Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir
Avrupa’nın doğusunda jeopolitik depreme yol açacak bir "birleşme" senaryosu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun ardından yaptığı açıklamada, olası bir birleşme referandumunda tereddütsüz "evet" oyu vereceğini açıkladı. Rusya’nın artan baskısına karşı tek yumruk olmayı planlayan bu iki ülkenin hamlesi, Avrupa Birliği ve bölge dengeleri açısından tarihi bir dönüm noktası olabilir. İşte detaylar...