Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir

Sandu da 14 Ocak'ta "The Rest Is Politics: Leading" isimli YouTube kanalında yaptığı konuşmada, ülkesindeki kırılgan demokrasiyi Rusya'nın baskısına karşı koruma amacıyla olası bir referandumda Moldova'nın komşusu Romanya ile birleşmesi yönünde oy kullanacağını bildirmişti. Sandu, Moldova gibi küçük bir ülkenin, demokratik ve egemen bir devlet olarak ayakta kalması ve Rusya'ya karşı direnmesinin daha zor hale geldiğini söylemişti.