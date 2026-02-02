  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca öğrenci dersbaşı yaptı! İlk ders, Cani hemşire bir bebeği daha darbetmiş! Belgesi var, vicdanı yok Dünyayı sarsan açıklama: Tehlikeye girersek kimsenin şüphesi olmasın ölümcül silahı kullanırız Trump’ın hedefinde bu defa Türkiye’nin F-16’larını konuşlandırdığı ülke var! 19 milyar dolarlık çarpıcı iddia Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir Yeni sigorta sistemi devreye giriyor: İşte devlet desteği alacak kesim! Hiç hesapta olmayan gelişme: Beşiktaş'da Agbaodu seferberliği! Akşam sürpriz var Selçuk Bayraktar'dan haklı isyan: Hiçbirimiz güvende değiliz BYD'den Türkiye'ye yılın ikinci darbesi! Fiyatları yine yükselttiler Denizlerin “yenilmezlik zırhı” güncelleniyor! Fırkateynlere 1.7 milyar dolarlık “yeni nesil” onayı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir

Avrupa’nın doğusunda jeopolitik depreme yol açacak bir "birleşme" senaryosu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun ardından yaptığı açıklamada, olası bir birleşme referandumunda tereddütsüz "evet" oyu vereceğini açıkladı. Rusya’nın artan baskısına karşı tek yumruk olmayı planlayan bu iki ülkenin hamlesi, Avrupa Birliği ve bölge dengeleri açısından tarihi bir dönüm noktası olabilir. İşte detaylar...

#1
Foto - Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir

Romanya'da yayın yapan RFI'ye konuşan Bolojan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun olası bir referandumda ülkesinin Romanya ile birleşmesi için "evet oyu kullanacağı" yönündeki açıklamasına destek verdi.

#2
Foto - Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir

Sandu'nun göreve geldiği günden bu yana tutarlı bir tutum sergilediğini değerlendiren Bolojan, Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) yolunun Romanya'dan geçtiğini, bu bağlamda ifadelerini "doğal" bulduğunu belirtti. Bolojan, olası bir birleşme referandumuna işaret ederek, "Ülkemizde de böyle bir referandum düzenlenecek olsaydı 'evet' oyu verirdim." dedi.

#3
Foto - Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir

Sandu da 14 Ocak'ta "The Rest Is Politics: Leading" isimli YouTube kanalında yaptığı konuşmada, ülkesindeki kırılgan demokrasiyi Rusya'nın baskısına karşı koruma amacıyla olası bir referandumda Moldova'nın komşusu Romanya ile birleşmesi yönünde oy kullanacağını bildirmişti. Sandu, Moldova gibi küçük bir ülkenin, demokratik ve egemen bir devlet olarak ayakta kalması ve Rusya'ya karşı direnmesinin daha zor hale geldiğini söylemişti.

#4
Foto - Putin’i hop oturtup hop kaldırtacak senaryo: Başbakan açıkladı, Avrupa’da iki komşu ülke birleşebilir

Bu arada, Mart 2022'de ülkesinin AB'ye katılımı için başvuruda bulunan Moldova'ya aday ülke statüsü verilmişti. Böylece AB ile Moldova arasında geçen yıl üyelik müzakereleri başlamıştı. AB'ye 2030'a kadar üye olmayı hedefleyen Moldova'da 2024'te AB'ye katılım referandumu düzenlenmişti. AB'ye katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına, vatandaşların yüzde 50,31'i "evet", yüzde 49,69'u ise "hayır" cevabı vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turgut

ABD ve BATI emperyalismi birleşiyor; suriye-iran-Türkiye -ırak gibi müslüman ülkelerde ise ; bölücülüğü kışkırtıyorlar. .. MÜSLÜMANLARIN GAVURUN OYUNUNA GELMEMESİ LAZIM....
TÜM YORUMLARA GİT
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarından birinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin dikkat çekici bilgi..
‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap
Siyaset

‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı iken, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla katıldığı bir ko..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'dan olası seçim senaryoları için dikkat çeken bir çıkış geldi. Adan, Cumhur İttifa..
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23