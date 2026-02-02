ABD'li yetkili: 'Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack "Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar." dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilgili konuşan Barrack, "Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar." dedi.

Barrack'ın açıklamasından satır başları:

"BU TAM BİR DELİLİK"

"Türkiye’nin Avrupa’yı savunmasını istiyorsunuz ama Avrupa, Rusya’yla ilgili yaşananlardan endişe duyduğu için Türkiye’nin en ileri ve en iyi teçhizata sahip olmasını istemiyor. Bu tam bir delilik.

ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ

Trump ile Erdoğan arasında bir kardeşçe ilişki bağı var. Alışılmışın dışında bir ilişki içinde bu bağı kurmuş durumdalar."