Ruslar 5 bin kez bombaladı: Zelensky hava savunma desteği istedi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ocak ayında 6 binin üzerinde İHA ile saldırı düzenlediğini, ayrıca yaklaşık 5 bin 500 güdümlü bomba ve farklı tipte 158 füzenin ülkesinin farklı bölgelerine fırlatıldığını kaydetti.

Rus ordusunun geçen ay Ukrayna'daki enerji sektörü, demir yolu altyapısı ve sivil yerleşim yerlerini ağırlıklı olarak hedef aldığını ifade eden Zelenski, hava saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma imkânlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın farklı bölgelerine 90 İHA ile saldırdığı belirtilerek, hava savunma kuvvetlerince 76 İHA'nın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son olarak AB, Ukrayna için 145 milyon avro, ülkeden kaçan Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Moldova’daki insani programlar için ise 8 milyon avro tahsis edildiğini duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, "Rusya’nın tam kapsamlı işgali beşinci yılına girerken milyonlarca Ukraynalı, dondurucu soğuklarda elektriksiz ve ısınmasız, hayatta kalmanın temel araçlarından yoksun durumda.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile dayanışmalarının bir slogandan ibaret olmadığını belirten Lahbib, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda güvenilir ve sürdürülebilir destek sağladıklarını kaydetti.