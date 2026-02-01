Dünyanın gözü Ankara’da: ABD ve İran heyetleri Türkiye’de buluşuyor!

ABD ve İran arasındaki gerilimde "son dakika" gelişmesi yaşandı. Bölgesel bir savaşı önlemek amacıyla mekik diplomasisi yürüten Türkiye, Mısır ve Katar'ın, tarafları aynı masaya oturtmak üzere olduğu iddia edildi.

ABD medyasında geniş yankı bulan haberlere göre, iki ülkenin üst düzey temsilcileri bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek.

ANKARA’DA KRİTİK ZİRVE HAZIRLIĞI

İddiaların merkezinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililerin Ankara’da buluşması yer alıyor.

Haberde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dediği aktarıldı. Bu görüşme, bölgedeki tansiyonu düşürecek en somut adım olarak nitelendiriliyor.

TRUMP DİPLOMASİYE KAPIYI KAPATMADI

Öte yandan, Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri saldırı konusunda henüz nihai kararını vermediği bildirildi.

Beyaz Saray’ın diplomatik bir çözüme açık olduğu, ancak masadan sonuç çıkmaması durumunda askeri seçeneklerin hazır bekletildiği belirtiliyor.

Dünyanın kilitlendiği bu zirvenin, Ortadoğu’nun kaderini belirlemesi bekleniyor.