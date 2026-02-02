  • İSTANBUL
Aktüel Sessiz kalan eş tazminat ödeyebilir! Gelin-kaynana kavgası boşanma nedeni sayılıyor
Aktüel

Sessiz kalan eş tazminat ödeyebilir! Gelin-kaynana kavgası boşanma nedeni sayılıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sessiz kalan eş tazminat ödeyebilir! Gelin-kaynana kavgası boşanma nedeni sayılıyor

Gelin–kaynana anlaşmazlıkları artık sadece aile içi sorun olarak görülmüyor. Hukuka göre, bu tartışmalara sessiz kalan eş, boşanma davalarında kusurlu sayılabiliyor.

Evliliklerde sıkça yaşanan gelin–kaynana kavgaları, yargı kararlarıyla birlikte hukuki bir boyut kazandı.  Avukat Tevfik İmamoğlu, evlilik birliğinde ailelerin müdahalesinin boşanma sebebi ya da kusur sayılabildiğini belirterek, ailesinin müdahalesine sessiz kalıp destekleyen eşin de tazminat ödeyebileceğini söyledi.

 

“Evlilik özel bir hukuki birliktir”

Evlilik birliğine ailelerin müdahalesinin boşanma sebebi sayılabildiğini söyleyen Avukat Tevfik İmamoğlu, "Türk Medeni Kanunu'na göre evlilik birliği, eşler arasında kurulan özel bir hukuki birliktir. Ancak eşler arasında olan bu birlik zaman zaman ailelerin müdahalelerle farklı yerlere gidebiliyor. Yargıtay’ın içtihatlarına göre de eşler arasında olan bu birliğe ailelerin müdahalesi kimi zaman boşanma sebebi kimi zaman da kusur sayılıyor davalarda. Yargıtay'ın emsal kararlarında kayınpederin, kayınvalidenin veya diğer aile bireylerinin eşlere olan müdahalesi, hakaret, baskı ve aşağılama evlilik düzenine müdahale boyutuna ulaştığında bu bir boşanma sebebi hatta evlilik birliğinin temelden sarsılma sebebiyle boşanma davasına konu olabiliyor. Yargıtay’ın istikrarlı uygulamalarına göre eşin ailesi karşısında diğer eşi desteklememesi, yalnız bırakması veya aile ile birlikte yaşamaya zorlaması evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davalarına konu olabiliyor" dedi.

 

“Yoksulluk nafakası ödemeye mahkum edilebilir”

İmamoğlu, aile müdahalesine sessiz kalan eşin tazminat ödeyebileceğini söyleyerek, "Hatta bu müdahaleler sessiz kalan veya hatta destekleyen eş boşanma davası sonunda tazminat ödemeye veya yoksulluk nafakası ödemeye mahkum edilebiliyor. Burada da işte ağır kusur sayılabiliyor veya eşit kusur sayılabiliyor. Sonuç olarak Yargıtay içtihatları ve mahkeme kararları evlilik birliğinin korunması noktasında eşlere ortak bir yükümlülük addediyor. Eşlerin aile ilişkilerinde evlilik birliğini zedeleyen davranışlara karşı aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu noktada vatandaşlarımız evlilik birliğinde bu sorumlulukları yerine getirirlerse böyle hukuki sorunlarla karşılaşmayacaklardır" ifadelerini kullandı.

