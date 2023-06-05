Bakan Yerlikaya, Karadeniz'deki son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun'da açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün 5 ilçemizde eğitime ara verildi. Bugün özellikle de Samsun'a geldim. Bu saat itibarıyla teyit aldık. Yine yoğun yağışla ilgili turuncu uyarı verildi. Sinop ile ilgili Ayancık ilçesi Ayancık yolu üzerinde dere taşması meydana gelmiştir. Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alınmıştır. Sinop merkezi ile karayolu ulaşımı açık durumdadır. Kastamonu 1,5 günden beri yoğun yağışlar etkili olmuştur. 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araç sele kapılmıştır. O araçtan bir vatandaşımız kurtarılmış bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Bir vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir. AFAD Başkanımız orada. Devlet olarak biz AFAD koordinasyonunda Samsun'da valimiz, milletvekilimiz, bütün bölge müdürlüklerimiz yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar devam ediyor. AFAD ve Meteoroloji'den yapılan uyarılara dikkat edin. Bu gece Samsun'da dikkat yarın turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek. Perşembe'den itibaren yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak." dedi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı; Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan kuvvetli yağışlara müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

AFAD, ülke genelindeki yağışlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bölgede sel ve su baskınları meydana geldiği belirtilerek, "Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimiz ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

Amasya'da 4 Haziran akşamı başlayan yoğun yağış nedeniyle Amasya-Erzincan kara yolunun 20'inci kilometresi Kışlacık mevkisinde 17.00 sıralarında meydana gelen sel nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatılarak, "Kara yolu ekiplerinin çalışmaları sonucu 22.00 itibariyle ulaşım tek yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Saat 16.50 sıralarında Amasya Merkez Kışlacık Köyü Yukarı Şelale mevkiinde 3 vatandaşımızın aracı aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır. 1 vatandaşımız kurtarılmış olup, 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, 1 vatandaşın aranmasına devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Samsun'da ise bugün Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde vatandaşın bulunduğu yönünde bilgi alındığı kaydedilerek, mahsur kalan vatandaşın kurtarıldığı bildirildi. Ayrıca Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği ve Ladik İlçesi Alıçlı Mahallesinde sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

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'HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR'

Sinop'ta da yoğun yağışlar sonucu Ayancık ilçesindeki Yeniçam mevkinde derede taşma meydana geldiği belirtilerek, "Alınan bilgiye göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişi güvenli noktaya alınmış olup Sinop-Ayancık kara yolu Şerefiye köyü mevkinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkez ile kara yolu ulaşımı açık durumdadır, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir" denildi.

'1 ARAÇ SELE MARUZ KALMIŞTIR'

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın da Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olduğu, an itibarıyla can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiştir. Bozkurt Bayramgazi köyünde 1 araç sele maruz kalmıştır. Bayramgazi yolu tedbir amacıyla kapatılmıştır. Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle kopmuş olup, ulaşımda oluşacak riskten dolayı jandarma ekipleri şerit çekerek önlem alınmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Toplam 30 köye elektrik verilememekte, İnebolu ilçesinde 1 köyde haberleşme arızası bulunmaktadır. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Abana ilçesinde Hacıveli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaşım geçici süre kesilmiştir. Yolda tahliye çalışması sürmektedir. Abana Bozkurt arası ilçede su birikintisinden dolayı kısmen ulaşım durmuştur. Çatalzeytin Paşalı ve Yunuslar köyünde su taşkınları sonrası meydana gelen zararlar giderilmiştir."

SAMSUN'DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Samsun’da etkili olan sağanağın neden olduğu sellerde Ladik, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Ladik ilçesinde metrekareye 97 kilogram, Samsun kent merkezine ise 40 kilogram yağmur düştü.

VALİ DAĞLI AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, durum değerlendirmesi yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarı üzerine kentte, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyelerin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, il genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Vali Dağlı, “Dün akşam Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi’nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi’nde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü” dedi.

‘5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ’

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve gelen ihbarlar ve tespitler neticesinde kısa sürede müdahale edildiğini belirten Vali Dağlı, “Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi” dedi.

SAAT 21.00 UYARISI

Vali Dağlı açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

“Yine teyakkuz halindeyiz. İl merkezine 40 kilo yağış düştü. Ladik’e düşen yağış ise 97 kiloya ulaştı. Maalesef bir vatandaşımızı kaybettik. Bugün itibariyle öğlene kadar yağışların devam edeceğini, öğleden sonra yavaşlayacağını öngörüyoruz. Akşam 21.00 itibarıyla yağışların tekrar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hemşehrilerimize duyurmak istiyoruz. Biz burada görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız da kendi tedbirlerini alsınlar.”

Öte yandan sel sularının getirdiği malzemelerle kapanan yollar açıldı. Trafik akışında sorun yaşanmadığı bildirildi.