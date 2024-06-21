Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır'daki yangın tamamen kontrol altında

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, kalanlarına da başsağlığı diledi.

Yaralıların sağlığına kavuşması temennisini aktaran Bakan Yerlikaya, yangının tamamen kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları devam etmektedir."

ÖNE ÇIKAN VİDEO