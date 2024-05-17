Bakan Yerlikaya duyurdu! 77 ilde Mercek operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 gün içerisinde 77 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 089 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Son 5 günde 77 ilde düzenlenen “MERCEK-19” operasyonlarıyla silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi

Operasyonlar sonucu: 1,315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 1,877 silah ele geçirildi. 2,089 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek

İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler;

#Şırnak'ta Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda; Cizre ilçesinde durdurulan bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan; 32 çeşit toplamda 10,488 silah parçası ve parçaları birleştirildiğinde seri numaraları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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#İstanbul'da 245 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi. 316 şüpheli gözaltına alındı.

#Adana’da 96 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 122 şüpheli gözaltına alındı.

#İzmir’de 68 tabanca, 12 av tüfeği ele geçirildi. 106 şüpheli gözaltına alındı.

#Konya’da 43 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi. 62 şüpheli gözaltına alındı.

#Diyarbakır’da 56 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi. 143 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Mersin, Samsun, Hatay, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çorum, Eskişehir, Batman, Malatya, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Muş, Rize, Tokat, Aydın, Nevşehir, Uşak, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Şırnak, Yalova, Ağrı, Trabzon, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Edirne, Van, Çankırı, Kilis, Kırklareli, Zonguldak, Çanakkale, Isparta, Sivas, Tunceli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Siirt, Yozgat, Amasya, Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan ve Sinop’ta düzenlenen “MERCEK-19” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1,877 silah ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle