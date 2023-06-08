  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Gündem

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-08 00:31:00 -
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabınndan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin başı sağ olsun

“Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.

İstanbul için flaş uyarı
İstanbul için flaş uyarı

Gündem

İstanbul için flaş uyarı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bir hayal gerçeğe dönüştü"
"Bir hayal gerçeğe dönüştü"

Gündem

"Bir hayal gerçeğe dönüştü"

Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya hangi bakanlığa getirildi?
Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya hangi bakanlığa getirildi?

Biyografi

Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya hangi bakanlığa getirildi?

Bakan Yerlikaya, Karadeniz'deki son durumu açıkladı
Bakan Yerlikaya, Karadeniz'deki son durumu açıkladı

Yaşam

Bakan Yerlikaya, Karadeniz'deki son durumu açıkladı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23