Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın “Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabınndan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin başı sağ olsun
“Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu” sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.