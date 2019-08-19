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Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis’ten Van’a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis’in Adilcevaz ilçesiyle Van’ın Erciş ilçesini arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine geçmek üzere Van’a gelirken içinde bulunduğu 27 AA 348 plakalı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybetti. Beraberindeki 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun’un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
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