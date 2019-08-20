Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kaza

VAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Dursun ve beraberindekilerin Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki programlarının ardından Erciş'e doğru kara yoluyla hareket ettiği belirtildi.

Çelebibağı Mahallesiaile plajı bölgesine gelindiği sırada sürücü M.Ş.B'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin yolun sağındaki şarampole yuvarlandığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından acil işlemler için 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği aktarıldı.

Cumhuriyet savcılarının kaza yerinde gerekli incelemeleri yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araçta bulunanlardan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un olay mahallinde hayatını kaybettiği, asistanları Töre Üst, Ferhat Küçük ile araç sürücüsü M.Ş.B.'nin yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Van ilindeki hastanelere sevk edildikleri ve tedavilerinin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Erciş Devlet Hastanesinde ölü muayene ve diğer adli işlemlerinin yapıldığı ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."