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Bakan Yardımcısı Alpaslan: “Sinop Cezaevi’nde restorasyon çalışmaları başlıyor”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Tarihi Sinop Cezaevi’nde Kasım ayı gibi tamamlanacak ihale sürecinin ardından restorasyon çalışmaları başlamış olacak" dedi.

03 Eylül 2019 Salı 11:56
Bakan Yardımcısı Alpaslan: “Sinop Cezaevi’nde restorasyon çalışmaları başlıyor”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Tarihi Sinop Cezaevi’nde Kasım ayı gibi tamamlanacak ihale sürecinin ardından restorasyon çalışmaları başlamış olacak" dedi.


Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Sinop’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda düzenlenen ’Kentsel SİT Alanları Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.


Sinop’un tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında doğa harikası bir şehir olduğunu kaydeden Alpaslan, tarihi ve coğrafi özellikleri nedeniyle kentin çok sayıda ziyaretçi ağırladığına dikkat çekti. Alpaslan, kentsel SİT alanlarıyla ilgili yaşanan sorunun çözülmesi noktasında da adımlar atıldığını kaydetti. AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in konuyu çok yakından takip ettiğini belirten Alpaslan, "Konu yakından takip ediliyor. Çözüm için ne gerekiyorsa yapılıyor, yapılmaya da devam edilecek" ifadelerini kullandı.


Bölgenin en önemli tarihi yapılarından olan ve 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi’nin restore edilmesine yönelik daha önce proje hazırlandığını hatırlatan Alpaslan, 2007 yılında başlatılan çalışmalarda artık sona gelindiğini aktardı. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sinop Cezaevi’nde Kasım ayında tamamlanacak ihale süreci ardından restorasyon çalışmalarına başlanacağını bildirdi.


Avrupa Birliği (AB) destekli projenin ihale sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Alpaslan, "Tarihi Sinop Cezaevi’nde uygulanacak projenin ihalesi kısa sürede yapılacak. Kasım ayı gibi tamamlanacak ihale sürecinin ardından restorasyon çalışmaları başlayacak. Avrupa Birliği ile uzunca yapılan ortak çalışma sonrasında cezaevi inşallah restore sonrası yeni yüzüyle turizme katkı vermeye devam edecek. Ülkemiz ve Sinop adına buranın restorasyonu önem arz ediyor. Biz çalışmalar tamamlandığında gelen ziyaretçi sayısında da artış olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tarihi mekandaki restorasyon çalışmasının yaklaşık 2 yıl süreceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:56
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