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Gündem Bakan yardımcısı açıkladı! Marmaris yangınını bakın kim çıkarmış
Gündem

Bakan yardımcısı açıkladı! Marmaris yangınını bakın kim çıkarmış

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Marmaris'te çıkan orman yangınını 85 yaşındaki arıcının yaktığı ateşle çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 12:32:00 -
Bakan yardımcısı açıkladı! Marmaris yangınını bakın kim çıkarmış

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter’daki hesabından açıklama yaptı.

Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamasını paylaşarak, "Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de 'Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı' yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, yangının başladığı arı kovanlarının bulunduğu alandan çekilen videoyu da paylaştı. Görüntüde, ateşi yakan arıcı da yer aldı.

Özdağ suçu sığınmacılara atmıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Marmaris yangınından görüntülere paylaşarak, "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor." demişti.

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