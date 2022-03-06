Bakan Yanık'tan flaş "ömür boyu nafaka" açıklaması

Süresiz nafakanın sınırlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "nafaka düzenlemesi" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, "Boşanan her çift hakkında nafakaya hükmedilmiyor" diyerek, "Zaten 2001'den beri edinilmiş mallara katılım diye bir mal rejimimiz var. Dolayısıyla evlilik birliği içinde edinilmiş mallara taraflar ortak oldukları için artık kadınlar lehine çok da fazla nafaka hükmetmeye gerek kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"Bugünkü tartışmaların odağını çözmek açısından söyleyeceğim, bizim bugünkü mevzuatımıza göre süreli nafaka verilebilir." diyen Yanık, "Altını çizerek söylüyorum. Ben bunu yıllardır savunuyorum, her ortamda da tartışmasını yaptım. Taktiri hakime aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Boşanmalarda ömür boyu nafaka uygulaması sona eriyor. Erkeğin boşandığı eşe nafaka ödemesi evli kalınan süreyle sınırlı olacak. Sonrasında, kadının gelir durumu, çocuklarının olup olmadığı ve çocukların ihtiyacına göre ödemeyi devlet üstlenebilecek. Adalet Bakanlığı, boşanmış tarafları mağdur etmeyecek bir formül üzerinde çalışıyor.

Sosyal devlet ilkesi gereği, nafaka miktarını devletin üstlenmesinin bütçeye getireceği maliyet hesaplanıyor.