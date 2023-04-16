Bakan Yanık'tan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Yanık, seçim çalışmaları kapsamında Düziçi ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştiren Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'de görev ve makamların birer bayrak yarışı olduğunu, bu bayrağı taşıyanların verilen görevin ve millete hizmet etmenin sorumluluğuyla bu yarışı devam ettirdiğini söyledi.

Çukurova topraklarının bereketi, insan kaynağı ve vatan sevgisiyle çok özel bir yer olduğunu belirten Yanık, "Burası Düziçi Osmaniye. Çukurova hiçbir zaman bu milleti bırakmaz. Canını vermek gerekiyorsa herkesten önce koşanların toprağıdır buralar." diye konuştu.



Bakan Yanık, Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konuda önemli bir yere geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bundan 70 yıl önce 'Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini artık biz yapıyoruz.' haber oluyordu. Bunu müjde olarak veriyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada savunma sanayinde İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz. Muhalefet yeri geldiğinde 'Ne var bunda işte, sadece bir küçük dron' diyorlar. Dünyanın en etkili haber merkezleri, en etkili siyasi merkezleri, Türkiye'nin savunma sanayisinin, İHA ve SİHA'larla dünyada savunma denklemini değiştirdiğini kabul ediyorlar. Artık kendi uydusunu uzaya gönderen bir Türkiye var. Bütün yatırımlarını kendisi yapan bir Türkiye var. Yerli otomobilini kendisi yapan bir Türkiye var. Artık yollarda Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun yerli, milli aracı Togg'u her yerde görmeye başlayacaksınız.

Evet kendi sınıfının en üstün özellikleriyle donanmış bir araç. Bu milletin 100 yıllık hayaliydi. Altmış sene önce bir grup mühendis, çabaladı bir yerli otomobil yapmak için ama adamları pişman ettiler. Bundan 80-90 sene önce bu millet uçak üretmeye başlamış. Havacılık sanayi kurulmuş, üstünü toprakla kapattılar. Bugün Boeing'le Airbus'la yarışsak kötü müydü? Türkiye'ye ülkemize döviz girse kötü müydü? Ama yaptırmadılar. Kim kırdı bu zinciri? Kim kırdı bu prangayı? Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Allah nasip ederse hava araçlarını da üretmeye başladık. Günün birinde uçağımızı da üreteceğiz. Dışarıdan hiçbir ihtiyacımız kalmayacak şekilde bu millet kendi ihtiyacı olan ne varsa kendisi üretecek."

Yanık, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği İHA'ların ve SİHA'ların terörle mücadeleye farklı bir boyut kazandırdığını söyledi.

İhtiyaç sahipleriyle ilgilenilmediğiyle ilgili eleştirilere de değinen Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Düne kadar engelli bir yakını varsa evden dışarı çıkaramayan insanlara, şimdi istihdam hakkı, sosyal destekler, kuruluş ve bakım destekleri, gündüz bakım merkezleri, sosyal alanlar ile her türlü imkanı sağlıyoruz. Geçen gün bir toplantı esnasında engelli bir vatandaşımız engellilere yönelik istihdamın yeterli olmadığını söyledi. 'Bize daha çok istihdam alanı açmamız lazım.' dedi. Bundan 30 sene önce ağaca bağlanan engelli görüntüsünden bugün 'Bize bu istihdam yeterli değil, daha çok istihdam sağlamalısınız, daha çok iş alanı açmalısınız.' diyen engelli kardeşlerimize. Bunu yapan iradenin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."



AK Parti'nin yeni seçim beyannamesinde ev hanımlarına yönelik desteklerin de olduğunu ifade eden Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ev kadınlarına emekli prim desteği vereceğiz. Hiç çalışmamış, herhangi bir şekilde çalışmaya fırsatı olmamış ama hayatının ilerleyen dönemlerinde bir sosyal güvence ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, annelerimize, ablalarımıza prim desteği sağlayacağız. Primin bir kısmını devlet onlar adına ödeyecek. Geri kalanıyla vatandaş kendisi eğer isterse emekli olma hakkına kavuşacak. Bu sosyal devlet olmanın, kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, genç, yaşlı bütün vatandaşını düşünmenin adıdır.

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Dünyanın başka bir yerinde bu örneklere çok az rastlarsınız, hatta rastlayamazsınız. Dolayısıyla bizim bu siyasi iradeyi, millete hizmet için bu kadar uğraşan, düşünen, üreten ve milletin hakkını teslim etmek için bu kadar mücadele eden siyasi iradeyi desteklemek boynumuzun borcudur. Sizler bugüne kadar bunun hakkını yerine getirdiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadınız, Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı inşallah en güçlü bir biçimde, bugüne kadar olduğundan daha yüksek bir oy oranıyla cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bununla da yetinmeyeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü bir biçimde proje vizyonunu, misyonunu yerine getirebilmesi için parlamentoda ona güçlü bir destek sağlayacağız. AK Parti olarak, AK Parti milletvekilleri olarak parlamentonun çoğunluğunu sağlayacağız inşallah."

Konuşmasının ardından Bakan Yanık, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yol üzerinde ayakkabı boyayan bir vatandaşa ayakkabını boyatarak sohbet eden Yanık, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.