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Gündem Bakan Yanık'ın konvoyundaki trafik kazasında polisler yaralandı
Gündem

Bakan Yanık'ın konvoyundaki trafik kazasında polisler yaralandı

Tokat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı takip eden konvoydaki otomobilin devrilmesi sonucu biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 12:45:00 - 2021-11-28 12:49:19
Bakan Yanık'ın konvoyundaki trafik kazasında polisler yaralandı

Samsun'daki programlarının ardından Tokat'a geçen Bakan Yanık'ın konvoyundaki 34 HP 2587 plakalı otomobil, Güzeldere köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi.

Kazada biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.

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Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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