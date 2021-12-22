Bakan Yanık duyurdu! Memur alımı yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık resmi Twitter hesabından 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini 2022 yılı ocak ayı sonunda yapılacağını duyurdu.