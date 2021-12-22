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Yaşam Bakan Yanık duyurdu! Memur alımı yapılacak
Yaşam

Bakan Yanık duyurdu! Memur alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 12:16:00 - 2021-12-22 12:17:49
Bakan Yanık duyurdu! Memur alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık resmi Twitter hesabından 2 bin 927 engelli memurun kamuya atamasının gerçekleştirileceğini 2022 yılı ocak ayı sonunda yapılacağını duyurdu.

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