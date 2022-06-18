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Gündem Bakan Vedat Bilgin’i ona soran yanılır! Google’dan çok ilginç hata
Gündem

Bakan Vedat Bilgin’i ona soran yanılır! Google’dan çok ilginç hata

Arama motoru Google, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin için "eski bakan" ibaresini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 12:41:00 - 2022-06-18 13:29:54
Bakan Vedat Bilgin’i ona soran yanılır! Google’dan çok ilginç hata

Vedat Bilgin, geçtiğimiz sene nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak göreve başladı.

Bir seneden uzun süredir görevine devam eden Bakan Bilgin ile ilgili bugün ilginç bir detay ortaya çıktı.

Dünya genelinde kullanılan en yaygın arama motoru Google’da, Bakan Bilgin’e dair ilginç bir hata yapıldığı görüldü.

Google’da, “Vedat Bilgin” araması yapıldığı zaman, “Eski Bakan” ifadesinin yer aldığı belirlendi.

Söz konusu hatanın ne zamandır devam ettiği ve ne zaman düzeltileceği merak konusu oldu.

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