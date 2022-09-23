Bakan Vedat Bilgin'den "asgari ücret" ve "EYT" açıklaması: Çözüm aşamasına geldik
HAK-İŞ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücret zammıyla ilgili "Enflasyonu göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. EYT meselesine de değinen Bilgin, "Çözüm aşamasına geldik" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
"Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır." diyen Bilgin şu ifadeleri kullandı:
"Aralık ayında yeniden değerlendireceğiz"
"Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık."
EYT meselesi hakkında konuşan Bilgin, çözüm aşamasına geldiklerini belirterek şunları kaydetti:
"EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız."