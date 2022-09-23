Bakan Vedat Bilgin'den "asgari ücret" ve "EYT" açıklaması: Çözüm aşamasına geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır." diyen Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayında yeniden değerlendireceğiz"

"Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık."

EYT meselesi hakkında konuşan Bilgin, çözüm aşamasına geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız."