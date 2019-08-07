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Bakan Varank’tan Türkiye Uzay Ajansı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz Türkiye Uzay Ajansı yönetimi ile birlikte ’milli teknoloji, güçlü sanayi’ vizyonumuz çerçevesinde ülkemizin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz”dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Bakan Varank’tan Türkiye Uzay Ajansı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz Türkiye Uzay Ajansı yönetimi ile birlikte ’milli teknoloji, güçlü sanayi’ vizyonumuz çerçevesinde ülkemizin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz”dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yeni atanan Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu, resmi gazetede yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık binasında Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına atanan Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ı kabul etti.



“Türkiye Uzay Ajansı 20 yıllık hayalimizdi”


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak uzay konusundaki adımların atılmasından gurur duyduklarını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bugün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri atandı. Serdar bey içinde çok gurur verici bir gün olduğuna ben eminim, tüm yönetim kurulu üyeleri liyakat sahibi alanında uzman. Uzay ve teknoloji alanında oldukça tecrübeli isimler. Biz Türkiye Uzay Ajansı yönetimi ile birlikte “milli teknoloji, güçlü sanayi” vizyonumuz çerçevesinde ülkemizin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün bereketli bir gün, Serdar bey çok önemli bir imza atacak. Ukrayna ile uzay alanında işbirliği mutabakatının imzasını Cumhurbaşkanı huzurunda gerçekleştirecek. Bundan sonra Uzay Ajansı son sürat yoluna devam edecek. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmak çok önemli. Oradaki katma değeri, orada oluşacak tecrübe ve bilgiyi ülkemizin her alanında sürdürülebilmesi Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz bu bizim için oldukça mutluluk ve gurur verici bir durum” şeklinde konuştu.


Uçtan Uca Yerleşme Programı’nda hangi aşamaya gelindiğinin sorulması üzerine Vakan Varank sözlerine şöyle devam etti:


“Bir süredir ‘Uçtan Uca Yerleşme Programı’ adıyla zikrettiğimiz, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı bugün resmi gazetede yayınlandı. 11. Kalkınma planının merkezinde rekabetçi üretim ve verimlilik var. Buradaki en önemli başlıklardan bir tanesi teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıydı. Biz bu programla özellikle ithalatını yaptığımız, sanayimizin üretebileceği ürünleri yerli imkanlarla üretmek istiyoruz. Oldukça detaylı bir çalışma yaptık. Sadece ithalat ihracat rakamlarına bakarak değil ürünlerin potansiyelini, ülkemizde üretilip üretilemeyeceğini ve ürünler arası ilişkileri de inceleyerek 400’e yakın ürün gurubu belirledik ve bunları Türkiye’de üreterek cari açığın kapatılmasına katkı yapmak istiyoruz. Biz yerli katma değerli bir büyüme vizyonu ön görüyoruz ve bunun en önemli ayaklarından bir tanesi bu program. İnşallah yakın zamanda başvuruları almaya başlayacağız makine sektörü pilot sektör olarak belirlendi. Bu program çerçevesinde desteklenecek ürünlerin üretimine de stratejik yatırım teşviği kullandıracağız. Bunun yanında 50 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapılacakken bu yatırımların da proje bazlı teşviklerden faydalanmasını sağlayacağız. Kamuoyu bunu bekliyordu, söylediğim gibi makineden sonra diğer alanlarda da hızlı bir şekilde programımızı uygulamaya devam edeceğiz.”



“10 sene içerisinde uzayda yetkisi olmayanın dünyada da bir etkisi olmayacak”


Göreve geldiği için çok gururlu ve heyecanlı olduğunu belirten Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, “Sayın Bakanın belirttiği gibi tarihi bir gün Türkiye Uzay Ajansı yıllardır milletimizin hayalini kurduğu bir hamlenin başlangıcını teşkil ediyor. Öncelikle bize bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Uzay konusu aslında oldukça ilgi gösterdiğimiz fakat bilgi noktasında eksikliğimizin olduğu bir saha. Ülkemizde uzaya karşı çok büyük bir ilgi var her zaman ama çalışmaların ne noktaya geldiğini bilen çok az. 10 sene içerisinde uzayda yetkisi olmayanın dünyada da bir etkisi olmayacak, iş oraya doğru gidiyor. Bütün ülkeler bu yarışın içerisindeler, uzun yıllardan beri uzaydan kontrol dönemi artık vardı ama artık uzaydan müdahale dönemine geçiliyor. Aklınıza gelebilecek her sistem uzaydan kontrol edilecek ve kaydedilecek. Bunun sivil ve askeri boyutu var dolayısıyla uzay yarışında Türkiye’nin önemli bir konumda olması hayati bir öneme sahip” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
  1. doğa

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