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Bakan Varank'tan Prometeon açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden "Prometeon, yapacağı 115 milyon dolar ilave yatırımla Türkiye'den 75 ülkeye olan ihracatını 125 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkaracak." şeklinde açıklamada bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 17:56
Bakan Varank'tan Prometeon açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Prometeon (Pirelli) Lastik Grubu'nun Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ile bir araya geldik." paylaşımında bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında, "Prometeon, yapacağı 115 milyon dolar ilave yatırımla Türkiye'den 75 ülkeye olan ihracatını 125 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkaracak. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:56
  1. Bakan Varank'tan Prometeon açıklaması
  2. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  3. Mustafa Varank
  4. Prometeon

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