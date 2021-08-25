Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Utanma duygusu yok

BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin kaleme aldığı makalesinde, "Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp oluşturulacak" dediğini öne sürdü.

Wallece'nin yazısında, Türkiye ile ilgili herhangi bir ifade yer almamasına rağmen, İngiliz medyası, "İngiltere, Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" diyerek asılsız haberi gündeme taşıdı.

Kılıçdaroğlu yalanı ısrarla devam ettirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haberin servis edilen kurum tarafından özür dilenerek düzeltilmesine ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen aynı yalana sarılmaktan vazgeçmedi. Kılıçdaroğlu, "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız. Sonra oradan seçeceğiz kendi ülkemize bazılarını alabiliriz.' E diğerleri? Para verelim ülkemize gelmesinler." diyerek BBC tarafından ortaya atılan yalanı özür dilenmesine rağmen devam ettirdi.

"Utanma duygusu herkese nasip olmuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı yalanı tekrar diline dolamasına "İngiliz Bakanın bizzat yalanladığı, haberleştirenlerin özür dilediği bu iftirayı bugün hala gerçekmiş gibi dile getiriyor. Utanma duygusu insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik. Ama herkese nasip olmuyor." sözleriyle tepki gösterdi.