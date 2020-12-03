Bakan Varank'tan Filyos Endüstri Bölgesi'ne ilişkin iddialara yanıt:

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Endüstri Bölgesi'ne ihalesiz şekilde 2 milyar liralık kamu yatırımı yapılacağı, bölgenin usulsüz şekilde bir şirkete tahsis edildiği ve projenin kamuoyundan gizlendiği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Herhangi bir kamu yatırımının olmadığı, tüm maliyeti yönetici şirketin üstlendiği bir yatırım modelini ihalesiz bir tahsis gibi göstermek en basit tabirle alçaklıktır." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, yazılı açıklamasında, "Filyos Endüstri Bölgesi Projesi'nin kamuoyundan gizlendiği, bölge yönetiminin, başka talipliler olduğu halde, 6 günlük bir şirkete verildiği, proje kapsamında 2 milyar liralık kamu yatırımının yapılacağı ve bunun ihalesiz olacağı" iddialarını yanıtladı.

Söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğuna dikkati çeken Varank, "Bu kötü niyetli zavallıların, kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Endüstri bölgelerinin, dış ticaret açığını azaltmaya yönelik sanayi ürünlerinin üretileceği, büyük yatırımcıların alan ihtiyacını karşılayabilecek yenilikçi bir sanayi bölgesi modeli olduğunu vurgulayan Varank, yıllardır atıl şekilde bekleyen Filyos'a yatırım kazandırmak üzere bölgenin kamuoyunun bilgisine açık bir şekilde 1 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/7691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "endüstri bölgesi" ilan edildiğini, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Varank, ilan edilen endüstri bölgesinin yatırıma hazır hale gelebilmesi için altyapı yatırımlarının tamamlanması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm bu altyapı yatırımları ve bölgenin işletmesiyle ilgili faaliyetler yönetici şirket tarafından gerçekleştirilir. Filyos Endüstri Bölgesi için de geçerli olan bu 'yönetici şirket' modeli, Çin, Güney Kore, Malezya'daki başarılı örneklerine benzer şekilde, özel sektörün yönetici pozisyonda olduğu profesyonel bir yapıya sahiptir. Yönetici şirket belirleme işlemi, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde objektif bir şekilde yapılmıştır. İddia edilenin aksine, bölgenin, 'endüstri bölgesi' ilan edildiği 2015'ten itibaren mevcut yönetici şirket haricinde hiçbir firma, Filyos Endüstri Bölgesi'nin yönetimine talip olmamıştır. Bölgenin tanıtımı için yapılan çalışmalara rağmen Filyos, yatırımcıların ilgisini çekmemiştir."

- "Verdiğimiz mücadeleye tüm sanayicilerimiz şahit"

Haber metninde yer alan, "Filyos Endüstri Bölgesi'ne 2 milyar liralık kamu yatırımı yapılacağı" iddiasının da tamamen asılsız olduğunun altını çizen Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Endüstri bölgelerinin yatırıma hazır hale gelmesi için gereken proje, etüt, inşaat gibi tüm harcamalar herhangi bir kamu kaynağı kullanılmaksızın yönetici şirketler tarafından yapılır. Nitekim, Filyos Endüstri Bölgesi'nde de yönetici şirket, kendi kaynaklarını kullanarak altyapı çalışmalarına başlamıştır. Bununla birlikte henüz hiçbir yatırımcıya yer tahsisi yapılmamıştır. Altyapı yatırımları tamamlandıktan sonra bölgede yer alacak yatırımcılara ilişkin nihai karar verme yetkisi Bakanlığımıza aittir."

"Herhangi bir kamu yatırımının olmadığı, tüm maliyeti yönetici şirketin üstlendiği bir yatırım modelini ihalesiz bir tahsis gibi göstermek en basit ifadeyle alçaklıktır." ifadesini kullanan Varank, şunları kaydetti:

"Yıllardır atıl durumdaki Filyos Endüstri Bölgesi'ni yatırımlarla buluşturmak için verdiğimiz mücadeleye tüm sanayicilerimiz şahittir. Milletimiz çok iyi bilsin ki Türkiye'nin cari açığını düşürecek yatırımların önünü açmak yerine, bunları boğmaya kalkanlara karşı hiçbir yatırımcımızı yedirmeyiz. Yatırım düşmanı bu zihniyetle her alanda mücadele edecek, katma değer ve istihdam üretecek, ülkemizi hak ettiği seviyelere çıkaracağız."