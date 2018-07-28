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Bakan Varank'tan elektrikli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Elektrikli otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır" dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:14
Bakan Varank'tan elektrikli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Elektrikli Otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ı kabul etti. İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Bakan Varank, "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Sayın Mehmet Gürcan Karakaş ile verimli bir toplantı yaparak projenin yol haritasını değerlendirdik. Elektrikli Otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu alanda başarılı olunması gerektiğine vurgu yapan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile ortaya çıkan bu projenin takipçisiyiz. Ülkemizin gelecekte çok önemli fırsatları yakalayabilmesi için otomobil projesinin mutlaka başarılı olması gerekiyor. Bu sadece bir otomobil projesi değil, yeni bir teknolojik ekosistem oluşturma hamlesidir. Dünyanın nereye yöneldiğinin farkındayız. Artık akıllı şehirler ile entegre otomotiv teknolojileri, yapay zeka tabanlı otonom sürüş algoritmaları, akıllı şarj alt yapıları ve benzeri alanlarda girişimci firmalarımız için fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsat penceresini çok iyi değerlendireceğiz. Dünya ile rekabette; insan kaynağımız da cesaretimiz de fazlasıyla var."

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:14
  1. İstanbul
  2. Mustafa Varank
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • vatansevervatansever27 dk önce
    İHA,SİHA yapan türkiye otomobilinde kralını yapacaktır.... Merakla bekliyoruz
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