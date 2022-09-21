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Gündem Bakan Varank'tan bomba ipucu! TOGG'un fiyatı...
Gündem

Bakan Varank'tan bomba ipucu! TOGG'un fiyatı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşmiş Milletler toplantısı için bulunduğu ABD'de TOGG'un fiyatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 12:57:00 -
Bakan Varank'tan bomba ipucu! TOGG'un fiyatı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni bir özelliğini açıkladı. Bakan Varank, TOGG'un fiyatıyla ilgili de ipucu verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için ABD’de soruları yanıtladı.

Bakan Varank, TOGG'un fiyatına ilişkin şunları söyledi:

"Piyasada şu an itibarıyla C sınıfı SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak."

Varank, Türkiye’de 81 ilde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 1500 şart istasyonunun kurulması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

 

 

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