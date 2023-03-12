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Gündem Bakan Varank’ın acı günü
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Bakan Varank’ın acı günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, vefat etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 12:15:00 - 2023-03-12 12:18:17
Bakan Varank’ın acı günü

1939 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank ise acı haberi Malatya’da aldı.

Adıyaman’da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a geçti.

Ali Haydar Varank, 13 Mart’ta Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında defnedilecek.

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