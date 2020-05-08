Bakan Varank’a Başkan Sekmen’den yatırım ve teknoloji sunumu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Erzurum’da sanayi ve üretime yönelik atılımlardan bahsetti. Başkan Sekmen, Erzurum’da hayata geçirilecek olan Bilim ve Teknoloji Merkezi için de düğmeye bastıklarını hatırlatarak, “Ülkemizin bilimle, teknolojiyle, üretim ve sanayiyle kalkınma hedefine katkı sunma noktasında elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın VKS üzerinden gerçekleştirdiği sektör değerlendirme toplantısına katıldı. Erzurum’da sanayi sektöründe kaydedilen gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, sanayi ve teknoloji alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Sekmen’den Sanayi ve Üretim Vurgusu

Sektör değerlendirme toplantısında üretimin önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin, Erzurum Valiliği ve KUDAKA işbirliğiyle yürüttüğü Tekstilkent Projesi’nden bahsetti. Erzurum’un sanayi üretimi kapasitesini artırmaya yönelik atılmış en önemli adımlardan birisi olan Tekstilkent’in, şehre büyük kazanımlar sağlayacağını anlatan Başkan Sekmen, “Binlerce kişilik istihdam ve yanı sıra katma değer üretimi anlamına gelen bu atılım sayesinde müteşebbislerin ilgisini büyük ölçüde Erzurum’a çekmiş olacağız. İlaveten şehrimize tekstil sektörü açısından da yeni bir cazibe kazandırmış olacağız” dedi.

Erzurum’a Bilim ve Teknoloji Merkezi

Erzurum’da üretim odaklı proje ve yatırımlara yoğunlaştıkları bilgisini verdiği Bakan Varank’a güneş ve metan gazı enerji santralleri ile canlı hayvan borsası yatırımları hakkında aktarımlarda bulunan Başkan Sekmen, Erzurum’da hayata geçirilecek olan Bilim ve Teknoloji Merkezi projesinden de bahsetti. Sekmen, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, “Birlikte yürüteceğimiz bu projeyle Erzurum’da Bilim ve Teknoloji Merkezi kuracağız. Bilim ve teknoloji atölyelerimizin bulunacağı bu merkezde, öğrencilerimizi teknolojiyle tanıştıracağız, teknolojik gelişmeleri yakından görmelerini ve takip etmelerini sağlayacağız. Böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkiye’deki milli teknoloji hamlesinin bir parçası olmalarını temin etmiş olacağız” diye konuştu.

Erzurum’un Tercih Avantajları Var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Erzurum’daki sanayi ve üretim potansiyellerini tam anlamıyla değerlendirmeyi arzu ettiklerini kaydederek, “Erzurum çeşitli yatırımlar noktasında birçok tercih avantajını elinde bulunduruyor. Önemli olan bu yatırım ve üretim potansiyellerini çok daha fazla verimli ve değerlendirilebilir hale getirmektir. Bu manada sürekli işbirliği içerisinde olacağız. Tabi süreçte gayretleriyle üretime çok büyük katkılarda bulunan Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.