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Bakan Varank, Van Gölü sahilinde çay içip protokolle sohbet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van Gölü sahilinde çay içip, il protokolüyle sohbet etti.

10 Mart 2019 Pazar 16:27
Bakan Varank, Van Gölü sahilinde çay içip protokolle sohbet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van Gölü sahilinde çay içip, il protokolüyle sohbet etti.

 

Dün Van’a gelen ve geceyi kentte geçiren Bakan Mustafa Varank, sabah saatlerinde Van Gölü kıyısında kentteki kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan kahvaltının ardından Bakan Varank, beraberindeki Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile Van Gölü sahilinde çay içip sohbet ettikten sonra Ağrı’ya geçti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:27
  1. Van
  2. Ağrı
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