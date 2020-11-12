  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Varank: "Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor"
Ekonomi

Bakan Varank: "Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor"

"Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık" - "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:24:21 -
Bakan Varank: "Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor"

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde 1127 teşvik belgesiyle 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını belirterek, "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımla 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildiren Varank, "Yatırım talebinin yüzde 73'ü imalat sektöründe. Ocak-eylül yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografikte de eylül ayı ve 9 aylık yatırım teşvik verileri yer aldı.

Buna göre, eylülde en fazla yatırımı 1. Bölge çekti. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 43'ü bu bölgeye yönelik oldu. Yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge adedinde yüzde 101, öngörülen istihdamda yüzde 57 ve sabit yatırımlarda yüzde 13 artış gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir
Gündem

Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ'da görev yapmaya başlayan Rus Barış Gücü'nün ilk yapması gerekenler konusunda kritik ..
Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?
Gündem

Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?

Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Terör ve ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay