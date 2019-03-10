Bakan Varank: Şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Taksim’de yatsı ezanı okunurken HDP’lilerin de içerisinde olduğu bir grup ıslıklarla, alkışlarla protesto etmeye kalkıştılar. Bunların bizimle, bizim kültürümüzle zerre alakaları yok. Sizlerin, şehrinizin vergilerini, paralarını çalıp Kandil’e gönderenlere değil, şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor" dedi.

Doğubayazıt ilçesindeki hayvan pazarının açılışının ardından helikopterle Ağrı il merkezine geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Kerim Yıldız Camii taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelerek, “Bu güzel şehirlerimizi terörle tüm dünyaya göstermek isteyenler oldu. Hizmet yerine yıkımla bu şehirleri gündeme getirmek isteyenler oldu ama biliyorsunuz ’Biz buna müsaade etmeyeceğiz’ dedik ve son iki senedir şehirlerimize en güzel hizmetleri kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Ağrı’da önceki dönem belediye başkanı olarak Sırrı Sakık’ın görev yaptığını işaret eden Bakan Varank, “Kendisinin Ağrı ile bir ilişkisi yoktu. Ankara’da, Paris’te gezmeyi buralarda bulunmaktan, size hizmet etmekten daha evla görüyordu ve buraya hiç uğramıyordu. Şimdi tabii yine bir belediye başkan adayı seçmişler. Ben onu araştırdım, onun da pek Ağrı ile ilişkisi yok. Ağrı’nın dertlerini, sorunlarını bilmiyor. Size hizmet üretebilecek, sizin dertlerinize derman olabilecek bir proje ortaya sunması mümkün değil. Tabii önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Burada çok önemli bir şansa sahip olduğumuzu ben görebiliyorum. Savcı Sayan kardeşimizi zaten hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bizler de tüm Türkiye de kendisini tanıyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle Ağrı’ya ihtiyacı olan küçük sanayi sitesini kazandıracaklarını belirten Bakan Varank, “Ağrı’nın müthiş bir hayvancılık ve turizm potansiyeli olduğunu ancak sanayi ve teknolojiyle de anılmasını istiyoruz. Sizlerin şehrinizin vergilerini, paralarını çalıp Kandil’e gönderenlere değil, şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor. Ancak bunu elde edebilirsek, bu hizmet siyasetini biz sürdürebiliriz. Dolayısıyla bizler sizlere güveniyoruz. Bizler Ağrılı kardeşlerimize güveniyoruz. Çünkü onlar da Ağrı’nın geldiği durumu, son iki senede yaşadığı huzur ortamını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla huzurdan, sükunetten, yatırımdan, istihdamdan yana oy vereceklerine eminim. Ağrı’nın gelenek ve göreneklerine bağlı bir ildir. Karşımızda bir şer ittifakı var. Dün akşam izlemişsinizdir. Taksim’de yatsı ezanı okunurken HDP’lilerin de içerisinde olduğu bir grup ıslıklarla, alkışlarla protesto etmeye kalkıştılar. Bunların bizimle, bizim kültürümüzle zerre alakaları yok ama sizlerin bunlara gereken cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum” diye konuştu.