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Gündem Bakan Varank şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Ahlaksız!
Gündem

Bakan Varank şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Ahlaksız!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meral Akşener'e HDP ile yakın ilişkileri nedeniyle tepki gösterdiği için şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı sert sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 19:14:00 -

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakın olduğunu söyleyen kişiye küfretmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl'de esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye sinkaflı sözlerle küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

"Haysiyetsizleri baş köşe oturtunuz"

Türkkan'ın kameralara yansıyan küfrü sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Türkkan'ın skandal sözüne sosyal medyada tepki yağdı. Bu tepkilerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bakan Varank, Meral Akşener'i etiketleyerek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!"

 

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