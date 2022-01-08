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Gündem Bakan Varank, Nevşin Mengü'yü yerin dibine soktu: Sokak köpeklerini bile mutlu ettik...
Gündem

Bakan Varank, Nevşin Mengü'yü yerin dibine soktu: Sokak köpeklerini bile mutlu ettik...

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köpek Maylo ile ilgilenmesi üzerinden eleştiride bulunan Nevşin Mengü'yü yerin dibine sokan bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 01:46:00 - 2022-01-08 01:51:28
Bakan Varank, Nevşin Mengü'yü yerin dibine soktu: Sokak köpeklerini bile mutlu ettik...

Nevşin Mengü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaretiyle ilgili paylaşmına Bakan Varank'tan kapak gibi cevap geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.

Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım

Gazeteci Nevşin Mengü, Başkan Erdoğan'ın Maylo ile yakından ilgilendiği görüntülerin olduğu videoyu paylaşarak ''Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan.'' ifadelerini kullandı.

Varank'tan kapak gibi cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mengü'nün paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Varank, ''Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik.'' ifadelerini kullandı.

Varank'ın cevabı sosyal medyada viral oldu:

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