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Bakan Varank Munzur nehrinde rafting yaptı

Tunceli'de bulunan Munzur nehrinde rafting yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettik. Şimdi onların ‘Kimse giremez’, dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir bunu görmüş oluyoruz." dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:14
Bakan Varank Munzur nehrinde rafting yaptı

8-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası öncesi Munzur Vadisi’nde incelemelerde bulunan Bakan Varank, "Terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettik. Şimdi onların ‘Kimse giremez’, dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir bunu görmüş oluyoruz." dedi.

Tunceli'ye 62 proje

Bakan Varank, kayyum atanmasından sonra 18 ay içerisinde yapılan ve Tunceli’yi ‘Huzur Şehri’ haline getiren 62 projenin resmî açılışını yaptı. Projelerin 625 milyon liralık bir yatırım ile gerçekleştirildiğini belirten Varank, “Tunceli’de doğa, hava ve su sporları adına hiçbir imkân yoktu. Hâlbuki burası eşsiz bir coğrafyaya sahip. Tunceli ekonomisi turizmle güç kazanmalı dedik, ülkemizin ilk Rafting Eğitim Merkezini Tunceli’de açtık. Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası’nın ilimizde düzenlenmesini sağladık. Munzur nehrinin turizmle coşmasını istedik. Gondollar, gezi tekneleri, sürat motoru ve su jetleriyle burayı canlandırdık.“ dedi.

Terörle değil raftingle anılacak

Varank, nehir kıyısında terör sebebiyle tahrip edilen yerleri onardıkların ifade ederek, “Doğa, su sporları merkezleri ve at çiftliğine dönüştürdük. Şu kadarını söyleyeyim; bu adımlar Tunceli’yi önemli bir  turizm rotası haline getirecek. Tunceli raftingle anılacak, Tunceli, Munzur gibi canlı olacak.“  dedi.

5 kilometre kürek çekti

Varank, konuşmasının ardından sürpriz bir kararla Dünya Rafting Şampiyonasının yapılacağı Munzur Vadisi’nde incelemelerde bulundu. 
Bakan Varank ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, spor kıyafetlerinin üzerine can yeleği giydi, kaskını taktı ve küreğini eline alarak rafting botuna bindi. Milli sporcularla birlikte şampiyona öncesi ilk deneme raftingini gerçekleştiren Varank, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda kürek çekerek, rafting yaptı. Varank, rafting heyecanının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, raftingin çok heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini söyledi.

Cazibe merkezi olacak

Varank, terörle, teröristle kararlılıkla mücadele ettiklerin anlatarak, “Şimdi onların ‘kimse giremez’, dedikleri yerlerde biz rafting yapıyoruz. Bu şehre huzurun gelmesi, bu şehre güvenin gelmesi nelere kadir bunu görmüş oluyoruz. Biz Tunceli'mizde bu huzurun, güvenin devam etmesini istiyoruz. Burada huzur ve güven devam ettikçe, Türkiye'nin değil, belki dünyanın en güzel coğrafyalarından biri olan Tunceli bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu sene yaz aylarında günlük 5 bin rafting yapılması planlanıyor. Ona göre hazırlık yapıldı. İnşallah biz şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bine yakın sporcu

Varank, Dünya Rafting Şampiyonası için bine yakın sporcunun kente gelerek yarışacağını belirerek, “Tunceli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Sonel'e teşekkür eden Varank, yaptıkları rafting ile Tunceli'yi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmış olduklarını sözlerine ekledi.

Tunceli'ye davet etti

Varank, rafting sonrası neler hissettiğinin sorulması üzerine, “Daha önce rafting yapmıştım. Ama burada su gerçekten soğuk. Sezonun açılmasına bir hafta, on gün daha var sanıyorum. Görüyorsunuz arkamızdaki dağlarda karlar var. Biz burada rafting yapıyoruz. Muhteşem bir coğrafya. Bütün vatandaşlarımızı Tunceli’ye bekliyoruz. Gelsinler bu coğrafyanın keyfini çıkarsınlar.” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:14
  1. Tunceli
  2. rafting
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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