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Bakan Varank müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacı geliyor

TÜBİTAK'ın geliştirdiği baş ve boyun kanserlerinin tedavisine yönelik yerli ilacın laboratuvar çalışmalarında son aşamaya gelindi. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Kanser ilacı Mayıs 2019'da firmaya teslim edilecek. Hastalarımıza şifa olabilmesi için bazı süreçlerden daha geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:15
Bakan Varank müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacı geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'de bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti. Kanser Tedavisine Yönelik Yerli Biyobenzer İlaç Geliştirilmesi ve Üretimi (BİOSİM) projesiyle ilgili bilgi alan Bakan Varank, gen merkezi laboratuvarlarında ilacın tüm üretim aşamalarını inceledi.

BİOSİM'in biyobenzer baş ve boyun kanserine karşı bir ilacın geliştirilmesi projesi olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Buradaki çalışmaları ve yürütücü arkadaşları ziyaret edip onlardan bilgi aldık. Bu çok önemli bir teknoloji. Bunun gibi başka 180 farklı biyobenzer olarak üretebileceğimiz ilacımız var. İnşallah burada geliştirdiğimiz teknoloji ve altyapı ile bu ilaçları da Türkiye'de üretip, paranın ülkemizdeki kalmasını istiyoruz. Biosim kanser ilacı laboratuvar ortamında üretildi. Mayıs 2019'da firmaya teslim edilecek. Kamu-sanayi işbirliği ve Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle geliştirilen bu ilacın eczanelerde yerini alması ve hastalarımıza şifa olabilmesi için preklinik ve klinik çalışmalarının tamamlanıp bazı süreçlerden daha geçmesi gerekiyor"

Proje hakkında bilgi veren TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin de, "BİOSİM kapsamında geliştirdiğimiz ilaç, baş ve boyun kanseri tedavisinde kullanılıyor. Biz de genden itibaren hücreyi geliştiriyoruz. Antikor üreten hücreyi geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz hücre, proje yürütücüsü olan firmaya teslim edilecek. Onlar da preklinik ve klinik çalışmalardan sonra ilacın ruhsat başvurusu ve ticarileştirme işlemini gerçekleştirecekler" dedi. Biyobenzerinin yapıldığı referans ilacın 100 miligramlık formunun 500 TL olduğunu belirten Tekin, "Kilogram değeri bir milyon dolar. O kadar katma değerli ürün bunlar. Türkiye bu teknolojiyi öğreniyor artık.

İhraç edilebilecek

Türkiye'de biyobenzeri üretilen referans kanser ilacının 2018'in ilk yarısında dünya geneli satışı 1.3 milyar dolar. Aynı dönemde Türkiye satışı da 16 milyon dolar. Türkiye'de üretilen ve önümüzdeki yıllarda ticarileşecek ilacın fiyatı ise henüz belli değil. Ancak, yerli üretim olduğu için referans ilaçtan daha ucuz olacak ve bu sayede, yurt dışına döviz çıkışı olmayacak. Bununla beraber yerli kanser ilacının ihracatı da mümkün olacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:15
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. yerli kanser ilacı
  3. TÜBİTAK

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