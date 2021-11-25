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Gündem Bakan Varank, kaza yapan gazeteciyi evine bıraktı
Gündem

Bakan Varank, kaza yapan gazeteciyi evine bıraktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara'da evine giderken içinde bulunduğu taksi kazaya karışan muhabiri aracına alarak evine bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 06:59:00 - 2021-11-25 07:01:38
Bakan Varank, kaza yapan gazeteciyi evine bıraktı

Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok evine giderken içinde bulunduğu taksi Sögütözü Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarında kaza yaptı.

Bulvar üzerinde kendi aracıyla giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kazayı gördü. Kaza yerinden geçerken taksinin yolcusu Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok’u tanıyan Varank, aracına davet etti. Davet üzerine Kozok, Bakan Varank’ın aracına binerek evine gitti.

Kozok ise o anları Twitter hesabında şu ifadelerle paylaştı:

"Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler".

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