Bakan Varank: Japonya ile müzakereleri devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Japonya ile) Serbest ticaret anlaşmasının müzakereleri devam ediyor. Hedefimiz, müzakereleri en geç 2019’un ilk yarısında tamamlamak." dedi.

Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği 24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya arasında tarihi çok eskilere dayanan bir dostluk olduğunu söyledi.

Bu dostluğun gerek ülkeler arası iş birliği politikaları gerekse iş dünyasının ortak girişimleriyle gittikçe güç kazanmaya devam ettiğini aktaran Varank, Japon firmalarının uzunca bir süredir ülkede faaliyet göstererek üretime, ihracata ve istihdama katkı sağladığını kaydetti.

Varank, haziran ayı rakamlarına göre, Türkiye'de 227 Japon şirketi bulunduğunu dile getirerek, "Bu sayıyı, başta yüksek katma değerli sektörler olmak üzere daha da artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili liberal ve şeffaf bir mevzuat bulunduğunu ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Yabancı ve yerli girişimciler, hak ve yükümlülükler bakımından eşit durumda. Gururla ifade etmeliyim ki, Türkiye, OECD ülkeleri de dâhil olmak üzere pek çok ülke arasında 'ulusal muamele' prensibi dediğimiz yaklaşımı benimseyen sınırlı sayıdaki ülkelerden birisi. Hükümetimiz, bu politikaya kesintisiz bir şekilde devam edecek. Dünya ekonomisinde korumacılığın hız kazandığı bir dönemde, bu politikanın çok kıymetli bir cazibe unsuru olduğuna inanıyorum."

"HEDEFİMİZ, MÜZAKERELERİ EN GEÇ 2019'UN İLK YARISINDA TAMAMLAMAK"

Mustafa Varank, yatırımcı dostu mevzuatın, Türkiye'nin bugüne kadar imzaladığı 100’ün üzerinde Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) anlaşmalarıyla da desteklendiğini bildirdi.

Japonya ile YKTK anlaşmasının 1993 yılında imzalandığını hatırlatan Varank, "Şimdilerde ise bu anlaşmanın yerini alacak ve yatırımcılara yeni haklar getirecek serbest ticaret anlaşmasının müzakereleri devam ediyor. Bakanlığım, bu anlaşmanın yatırım bölümünden sorumlu. Hedefimiz, bu müzakereleri en geç 2019’un ilk yarısında tamamlamak." diye konuştu.

Son 16 yıllık dönemde tecrübe ettikleri siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde uluslararası doğrudan yatırımlarda önemli bir aşama kaydettiklerini belirten Varank, 1975-2002 döneminde toplam 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye'nin, son 16 yılda 200 milyar doların üzerinde bir yatırıma ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Varank, "Bu süreçte Japonya, 2,7 milyar dolar ile Türkiye’ye sermaye ihraç eden ülkeler arasında 15. sırada yer aldı. Ben bu rakamın mevcut potansiyeli yansıtmadığını düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bu rakamı artıracağız." dedi.

Varank, bu gibi platformlar da dâhil olmak üzere Japon yatırımcılarla bulduğu her fırsatta bir araya gelmeyi çok önemsediğini, bu amaçla Ankara’da Japonya Büyükelçiliği ile 2018 sonunda düzenlenecek bir yatırımcı toplantısına katılmayı planladığını aktardı.

Yine en geç, 2019 yılı başında Tokyo’da yatırımcılarla bir araya gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Varank, bu aşamada, arkadaşlarının Japon muhatapları ile teknik görüşmelere devam ettiğini bildirdi.

"135 MİLYAR LİRALIK 23 PROJEYİ DESTEKLEDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yatırımcı dostu bir ortam sağlamanın hükümetin en temel öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Yatırım ortamını daha da ileri seviyelere taşımak adına özel sektör paydaşlarımızla istişare halinde 2018 yılında çok önemli adımlar attık." dedi.

Bu kapsamda şirket kuruluşu, inşaat izinleri, tapu işlemleri, telekomünikasyon altyapı izinleri, dış ticaret işlemleri ve finansmana erişim konularında ciddi iyileşmeler sağladıklarını anlatan Varank, gelecek dönemde de özel sektör paydaşlarıyla birlikte yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Varank, ülkedeki yatırım-üretim-ihracat zincirinin daha da güçlendirilmesini çok önemsediklerine işaret ederek, Türkiye’yi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek adına 6 yıl önce yeni bir yatırım teşvik sistemini uygulamaya koyduklarını, bu sistemde farklı nitelikteki yatırımlara özel programların yer aldığını söyledi.

Varank, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgesel rekabet gücü farklılıklarından istifade etmek üzere bölgesel yatırım teşvik programı, uluslararası rekabet gücümüzü arttıracak yatırımları özendirmek için büyük ölçekli yatırım teşvik programı, ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerde üretim kapasitemizi güçlendirmek için stratejik yatırımların teşviki programı ve diğer tüm yatırımları da desteklemek üzere genel yatırım teşvik programını uygulamaktayız. Bu sisteme ek olarak, ülkemiz için kritik öneme haiz özel nitelikli projeler ve teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımlara ilişkin proje bazlı destek sistemini 2017 yılında hayata geçirdik. Bu sistemle ülkemizde; mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayan, arz güvenliğini sağlayan, dışa bağımlılığı azaltan, teknolojik dönüşüme katkı sunan, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olan yatırımları proje bazlı olarak destekliyoruz."

Bu gibi projelerin her birinin kendine özgü özellikleri ve farklı destek ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden Varank, "Dolayısıyla sabit bir sistem yerine her projenin kendi açısından ihtiyaç duyduğu teşviklerden faydalanabileceği esnek bir sistemi hayata geçirdik. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi ile bugüne kadar yatırım tutarı 135 milyar lira olan 23 projeyi destekledik." dedi.

Bu arada, toplantı kapsamında, Mustafa Varank'ın katılımıyla Türkiye-Japonya İş Konseyi ve karşı kanat kuruluşu Japonya-Türkiye Ekonomik Komitesi (KEIDANREN) arasında ortak bildiri imzalandı.