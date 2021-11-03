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Ekonomi Bakan Varank gözlük takıp kaynak yaptı
Ekonomi

Bakan Varank gözlük takıp kaynak yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya’da kaynak ve döküm sektöründe faaliyet gösteren fabrikayı ziyaretinde kaynak gözlüğü ve eldiven takarak kaynak yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:57:00 -
Bakan Varank gözlük takıp kaynak yaptı

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Gedik Kaynak ve Döküm Fabrikası’na gelen Varank, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Hülya Gedik’ten faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İsmi plakaya yazıldı

İşçilerle bir süre sohbet eden Varank, yaklaşık 1500 derece sıcaklıkla dökülen seperatör kapak imalatını izledi.

Varank, daha sonra kaynak gözlüğünü takarak bir süre plakaları kaynak işlemiyle birleştirdi. Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Gedik, ziyaret sonunda Varank’a isminin yazılı olduğu plaka ile kelebek vana takdim etti. Daha sonra fabrikadan ayrılan Varank’a ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de eşlik etti.

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