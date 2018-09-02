0553 313 94 23

Bakan Varank, genç girişimcilere müjdeyi verdi! 200 bin TL hibe verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Varank, girişimci adaylarına 200 bin TL hibe verileceğini söyledi.

02 Eylül 2018 Pazar 13:21
Bakan Varank, genç girişimcilere müjdeyi verdi! 200 bin TL hibe verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre genç girişimcilerin katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan BİGG Programı’nın 2018 yılı ikinci çağrısı yarın açılacak. Teknogirişim Sermayesi Desteği alabilmek için yapılan başvurular, akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek. Uygulayıcı kuruluşlar ise eğitim, mentörlük, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı, iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek. “Akıllı Ulaşım”, “Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Sanayide Dijital Dönüşüm”, “İletişim ve Sayısal Dönüşüm”, “Sağlık ve İyi Yaşam” ile “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” başlıklı tematik alanlarda başvuru yapılabilecek. BİGG 2018 yılının ilk çağrısına 3 bin 323 girişimci başvuru yaptı ve 146 girişimci Tekno Girişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı’nın sıkı takipçisi olduklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, genç girişimciler için hazırlanan destek programına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bakanlığımız, BİGG Teknogirişim Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, nitelikli istihdam oluşturacak teşebbüslere dönüşüyor. Fikirden pazara kadar olan yenilikçi faaliyetler destekleniyor. Bu sayede uluslararası rekabet gücü olan, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmet geliştirebilen başlangıç firmaları ekonomiye kazandırılıyor. Böylelikle nitelikli ürünlerde dış bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor. Program dahilinde bugüne kadar yaklaşık bin girişimci, şirketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi. Yarın (3 Eylül 2018) itibariyle 2018 yılı ikinci çağrısına çıkılıyor. Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK’a başvurarak 200 bin TL tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek.”

İkinci çağrı için yapılan müracaatlar en hızlı şekilde değerlendirilirken, destek programından yararlanmak isteyenler, http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg linkinden detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 13:21
  1. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  2. Mustafa Varank
  3. Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı
  4. Gençlere müjdeyi verdi
  5. genç girişimciler
  6. bakan müjdeyi verdi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlıktan beklenen adım geldi… Artık yerli arkeologlar çalışacak
    1. Bakanlıktan beklenen adım geldi… Artık..
    2. Altın aramak için evinin bodrumunda 6..
    3. İran dini lideri Hamaney'den savaş..
    4. Rusya’da helikopter düştü
    5. Şehit Eren Bülbül anısına yarıştılar!
    6. ABD, Pakistan'a yapılacak 300 milyon..
    7. İran piyasalarında 'Milis gücü' dönemi
    8. Erdoğan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i..
    9. Konya'da vahşet! Yavru köpeklerin..
    10. TIR kuyruğu 14 km'ye ulaştı! Şoförler..
    11. Trump'tan bir rest daha! 'Gerek yok'
    12. Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı?
    13. Myanmar'da 'hayalet gemi'nin sırrı..
    14. Bursaspor ile anlaşan Kamil Grosicki..
    15. Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli..
    17. Belhanda'ya büyük tepki! Mert Çetin..
    18. Mardin'de inanılmaz olay! Evi 4 gün..
    19. Foça'daki felakette temizleme..
    20. Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni..
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir