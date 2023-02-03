Bakan Varank, Erdoğan'ı taklit eden İmamoğlu'nu öyle bir tiye aldı ki...

Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerini taklit eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan uzun süre unutamayacağı bir mesaj geldi.

Partisinin bir açılış programında konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık kullandığı "Nereden nereye" ifadelerini kullanarak kendince esprili bir üslup takınmaya çalıştı.

Bakan Varank'tan bomba mesaj!

İmamoğlu konuşmasında, "Ben böyle yapınca da 'sesin çok benziyor' diyorlar. Nereden nereye diyeyim birazcık öyle... Bir benzetme daha yapsınlar." dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kariyerini taklit etmesini tiye alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, videoyu alıntıladığı mesajında, "Seviyorsan git konuş bence" ifadelerini kullandı.