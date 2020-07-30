Bakan Varank, Endonezyalı mevkidaşıyla kritik iş birliği konularını görüştü

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Endonezyalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği toplantıda, aşı ve ilaç geliştirme, havacılık ve uzay alanında muhtemel iş birliği fırsatları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Varank, Endonezya Araştırma ve Teknoloji Bakanı Bambang Brodjonegoro ile video konferans yöntemiyle görüştü.



Küresel ekonominin Büyük Buhran'dan bugüne en kötü zamanları yaşadığını ve uluslararası dayanışmanın öneminin arttığını belirten Varank, toplantının iki ülke arasında yeni ve somut iş birliği mekanizmaları oluşturmada oldukça faydalı olacağını söyledi.



- "Koronavirüs aşısında ortak üretim"



Varank, TÜBİTAK Kovid-19 Platformu kapsamında yürütülen aşı ve ilaç projelerinin bazılarında klinik aşama seviyesine gelindiği bilgisini vererek, kat edilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.



Endonezya devlet şirketi Bio Farma'nın yüksek üretim kapasitesiyle dünyadaki sayılı aşı üreticilerinden biri olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:



"Klinik fazdaki aşılarımızın hem (insan) deneyleri hem de büyük montanlı üretimi konularında Endonezya ile iş birliği yapabiliriz. Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerine, salgın daha ülkemizin sınırlarına girmeden önce başlamıştık. Önemli mesafeler katettik, edindiğimiz tecrübeleri paylaşmaya hazırız. Bu kapsamda ilgili kurumlarımız arasında bir mutabakat zaptı imzalanabilir. Ayrıca geçen sene Kuala Lumpur Zirvesi'nde kurulan Mükemmeliyet Merkezi de bu gibi çalışmalarda daha etkin kullanılabilir."



- "Havacılık sanayisi alanında iş birliği yapılabilir"



Varank, Türkiye'nin havacılık endüstrisine verdiği öneme dikkati çekerek, bu alandaki çalışmaların temelde askeri amaçlı hava araçlarına odaklandığını ve geliştirilen İHA'ların terörle mücadelede ülkeye büyük avantajlar sağladığını dile getirdi.



Türkiye'nin "Milli Muharip Uçak" projesine değinen Varank, havacılık projelerinde Endonezya ile iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.



Endonezya tarafının sivil havacılık alanında ortak çalışma teklifine cevaben Varank, "Burada büyük bir potansiyel var. Teknik ekiplerimiz detayları çalışabilir, liderlerimizin de yönlendirmesiyle bu konuda ortak bir program yapabiliriz." diye konuştu.



- "Uzaya erişim bizim için kritik öneme sahip"



Türkiye'nin uzay konusundaki çalışmalarından da söz eden Varank, iletişim ve gözlem uydularında ülke içindeki kabiliyetleri anlattı.



Varank, 20 yıllık bir hayali gerçekleştirip Türkiye Uzay Ajansını kurduklarını hatırlatarak, "Kendi uydumuzu, kritik bileşenleri de dahil olmak üzere üretebiliyoruz. Bu önemli bir kabiliyet." ifadelerini kullandı.



Fırlatma üssü konusunda Endonezya'nın kritik bir coğrafi konuma sahip olduğuna dikkati çeken Varank, "Uzaya erişim bizim için kritik öneme sahip. Biak Adası'nda Endonezya'nın bu alanda diğer ülkelerle iş birliği içinde olduğunu biliyoruz, biz de bu konuda iş birliğine hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



Varank, Endonezyalı mevkidaşını, eylül ayında Gaziantep'te gerçekleştirilecek Teknofest'e davet ederek, buraya ürettikleri bölgesel yolcu uçaklarını da getirebileceklerini söyledi.



Toplantıda görüşülen iş birliği konularına ilişkin Teknofest'te şemsiye anlaşma imzalanabileceğini dile getiren Varank, böylelikle iş birliği süreçlerinin hızlanacağını kaydetti.

- Türk heyeti sunum yaptı



TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, toplantıda Türkiye'de Kovid-19'a karşı yürütülen çalışmalara ilişkin gerçekleştirdiği sunumda, kurumun "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altında sürdürülen aşı ve ilaç geliştirme projelerini anlattı.



Platformda, 8 ilaç, 10 aşı geliştirme projesinin yürütüldüğünü belirten Mandal, TÜBİTAK'ın Kovid-19 ile mücadele döneminde hayata geçirdiği hızlı ve yenilikçi çağrılar ve destek programları hakkında detaylı bilgi verdi.



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de Türkiye'nin havacılık alanında yürüttüğü projeleri anlatırken, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ülkenin uydu konusundaki çalışmalarından ve devam eden Milli Uzay Programı hazırlıklarından bahsetti.



Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Namık Güner Erpul, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Mücahit Zorlutuna, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Şaban Tekin, TÜBİTAK Uzay Müdürü Mesut Gökten, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan da katıldı.