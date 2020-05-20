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Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Mayıs sonunda açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan reel sektöre ve üretime ilişkin kritik açıklama geldi. Bakan Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:35:00 - 2020-05-20 15:34:17
Bakan Varank duyurdu: Mayıs sonunda açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.

Bakan Varank, "Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor" açıklamasında bulundu.

Varank ayrıca, "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz." dedi.

 

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